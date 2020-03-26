Пандемия коронавируса для Украины однозначно приведет к тому, что кредитов от МВФ в ближайшее время она точно не получит. Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Бизяев: «Мировой кризис - повод для Украины подумать о суверенитете» ©

По его мнению, Украине может поступить определенная финансовая помощь со стороны США, но она будет связана с определенными политическими решениями, которые украинская власть может принять, а может не принять.

Поскольку сырьевая модель экономики уязвима к любым кризисам, подчеркнул политолог, и специалисты прогнозируют падение ВВП чуть ли не на 70% по итогам 2020 года, неизбежно перераспределение средств из госбюджета.

Соответственно, кризис экономический выльется в кризис политический, очередной виток которого произойдет летом, причем не факт, что правительство Дениса Шмыгаля сможет с ним справиться, заключил Бизяев.