«МВФ поставит кредит на паузу, а под каким соусом они это подадут, пока непонятно. Какой-то особой помощи в борьбе с коронавирусом я пока тоже не наблюдаю. В Европе сейчас действует простой принцип — "каждый сам за себя"», — указал эксперт.
По его мнению, Украине может поступить определенная финансовая помощь со стороны США, но она будет связана с определенными политическими решениями, которые украинская власть может принять, а может не принять.
Поскольку сырьевая модель экономики уязвима к любым кризисам, подчеркнул политолог, и специалисты прогнозируют падение ВВП чуть ли не на 70% по итогам 2020 года, неизбежно перераспределение средств из госбюджета.
Соответственно, кризис экономический выльется в кризис политический, очередной виток которого произойдет летом, причем не факт, что правительство Дениса Шмыгаля сможет с ним справиться, заключил Бизяев.