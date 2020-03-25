В Литве коронавирус диагностировали у военнослужащих международного батальона НАТО, дислоцируемого в Рукле. Об этом в среду, 25 марта, сообщило издание Sputnik Литва со ссылкой на Министерство обороны республики

Точное число зараженных солдат не сообщается, но во вторник, 24 марта, Минздрав Литвы опубликовал отчет, в котором говорится о семи инфицированных гражданах за сутки.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что пятеро военных НАТО из Нидерландов, зараженных коронварусом, были отправлены на родину по решению командования, чтобы «облегчить медицинское бремя Литвы».

Согласно последним данным, в стране зафиксировано 203 случая заражения коронавирусом, два человека скончались.