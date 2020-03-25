Точное число зараженных солдат не сообщается, но во вторник, 24 марта, Минздрав Литвы опубликовал отчет, в котором говорится о семи инфицированных гражданах за сутки.
Военнослужащие проходят лечение в специальных помещениях под наблюдением военных медиков.
Ранее стало известно, что пятеро военных НАТО из Нидерландов, зараженных коронварусом, были отправлены на родину по решению командования, чтобы «облегчить медицинское бремя Литвы».
Согласно последним данным, в стране зафиксировано 203 случая заражения коронавирусом, два человека скончались.