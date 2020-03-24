Кубок мира CONIFA должен был состояться в конце мая - начале июня 2020 года в столице Македонии Скопье, однако было принято решение отменить турнир, сообщил телеграм-канал Украина.ру 24 марта

«После того как коронавирус сместил Олимпиаду, чемпионат мира по хоккею, чемпионат Европы по футболу и прочие серьезные турниры, отмена футбольного планетарного первенства по версии CONIFA не самое резонансное событие», — признали журналисты.

Телеграм-канал Украина.ру поддержал первого крымчанина, ворвавшегося в российский футбол © Facebook Анатолий Жабченко

«Мы все сожалеем, но наш чемпионат мира не состоится в мае — июне 2020 года. Здоровье и благополучие команд и волонтеров важнее. Мы будем следить за событиями и опубликуем дополнительную информацию о чемпионате мира по футболу, как только сможем», — сказал президент CONIFA Пер-Андерс Блинд.