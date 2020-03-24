«После того как коронавирус сместил Олимпиаду, чемпионат мира по хоккею, чемпионат Европы по футболу и прочие серьезные турниры, отмена футбольного планетарного первенства по версии CONIFA не самое резонансное событие», — признали журналисты.
Как отмечается, CONIFA объединяет непризнанные или частично признанные государственные формирования, за что ее часто называют ассоциацией «футбольных сепаратистов».
«Мы все сожалеем, но наш чемпионат мира не состоится в мае — июне 2020 года. Здоровье и благополучие команд и волонтеров важнее. Мы будем следить за событиями и опубликуем дополнительную информацию о чемпионате мира по футболу, как только сможем», — сказал президент CONIFA Пер-Андерс Блинд.