Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко допускает возможность контроля соблюдения гражданами условий карантина с помощью мониторинга мобильных сетей. Об этом 24 марта он написал на своей странице в Facebook

«Не исключаю, что этих мер будет недостаточно, и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтобы контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей», — отметил он.