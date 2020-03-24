«Не исключаю, что этих мер будет недостаточно, и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтобы контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей», — отметил он.
«Не исключаю, что этих мер будет недостаточно, и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтобы контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей», — отметил он.
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