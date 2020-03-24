«Готовимся на длинную дистанцию. Полгода, год. Медицина должна быть готова, сокращать все другие программы, покупать ИВЛ (аппараты искусственной вентиляции легких — ред.). Надо следить за тем, как разворачивается ситуация. Каждое заведение должно иметь чем и три раза в день мерить температуру своим работникам», — сказал Марцинкив.
Он отметил, что на данный момент в областной инфекционной больнице находятся 42 пациента с подозрением на COVID-19. Четверо из госпитализированных в тяжелом состоянии.
Накануне в Ивано-Франковске умерла пожилая женщина, у которой подозревают инфицирование коронавирусом. Умершей было 65 лет, она жила в пригороде областного центра.
Кроме того, в Ивано-Франковске впервые зафиксировали заражение коронавирусом среди медицинских работников. Инфекцию обнаружили у двух медсестер.