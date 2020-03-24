На борьбу с коронавирусной инфекцией может понадобиться год. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает 24 марта издание «Курс»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сказал Марцинкив.

Он отметил, что на данный момент в областной инфекционной больнице находятся 42 пациента с подозрением на COVID-19. Четверо из госпитализированных в тяжелом состоянии.

Накануне в Ивано-Франковске умерла пожилая женщина, у которой подозревают инфицирование коронавирусом. Умершей было 65 лет, она жила в пригороде областного центра.

Кроме того, в Ивано-Франковске впервые зафиксировали заражение коронавирусом среди медицинских работников. Инфекцию обнаружили у двух медсестер.