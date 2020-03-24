С 12 марта по 3 апреля на всей территории Украины был введен карантин в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
Шевчук заявил, что УГКЦ поддерживает такое решение правительства, однако призвал при этом объявить, в частности, «политический карантин» на Украине.
«Не принимайте в момент такой боли и страдания людей тех решений, которые требуют всенародного обсуждения и публичной дискуссии. Не принимайте таких решений, которые могут создать социальную напряженность в обстоятельствах, когда граждане имеют ограниченные возможности выражать свою гражданскую позицию», — подчеркнул лидер украинских униатов.
Он также призвал политиков не поддаваться соблазну осуществлять с помощью карантинных мероприятий преследования и репрессии в отношении своих политических оппонентов.