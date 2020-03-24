Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук призвал украинскую власть не использовать время карантина для политических репрессий против своих оппонентов. Он сделал это обращение на днях во время одной из проповедей

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Шевчук заявил, что УГКЦ поддерживает такое решение правительства, однако призвал при этом объявить, в частности, «политический карантин» на Украине.

«Не принимайте в момент такой боли и страдания людей тех решений, которые требуют всенародного обсуждения и публичной дискуссии. Не принимайте таких решений, которые могут создать социальную напряженность в обстоятельствах, когда граждане имеют ограниченные возможности выражать свою гражданскую позицию», — подчеркнул лидер украинских униатов.

Он также призвал политиков не поддаваться соблазну осуществлять с помощью карантинных мероприятий преследования и репрессии в отношении своих политических оппонентов.