В Китае выздоровели 90% пациентов, зараженных коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии по здравоохранению КНР 24 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк выздоровели — это составляет 90,13% от общего числа заболевших.

При этом число жертв достигло 3 277 человек. В целом за время эпидемии смертность от коронавируса составила 4,03%.

За прошедшие сутки в Китае было зафиксировано 78 новых случаев заражения и семь смертельных исходов. В то же время вылечились и выписались из медучреждений за сутки свыше 450 пациентов.

Стоит отметить, что большинство новых случаев являются завозными. Так, 12 марта власти Китая заявили о том, что в стране пройден пик эпидемии. В связи с неблагоприятной обстановкой в других странах китайцы начали возвращаться на родину, при этом некоторые из них успели подхватить коронавирус за границей.