С начала эпидемии на территории Китая было зафиксировано 81 171 случаев инфицирования. Более 73 тысяч из них уже выздоровели — это составляет 90,13% от общего числа заболевших.
При этом число жертв достигло 3 277 человек. В целом за время эпидемии смертность от коронавируса составила 4,03%.
За прошедшие сутки в Китае было зафиксировано 78 новых случаев заражения и семь смертельных исходов. В то же время вылечились и выписались из медучреждений за сутки свыше 450 пациентов.
Стоит отметить, что большинство новых случаев являются завозными. Так, 12 марта власти Китая заявили о том, что в стране пройден пик эпидемии. В связи с неблагоприятной обстановкой в других странах китайцы начали возвращаться на родину, при этом некоторые из них успели подхватить коронавирус за границей.