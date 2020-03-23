Страны, которые не признали результаты президентских выборов в Абхазии, пытаются вмешаться во внутренние дела республики. Об этом 23 марта заявила пресс-служба МИД Абхазии, передает РИА Новости

Грузинский эксперт рассказал, что бы началось, если б Абхазия вернулась на правах особого статуса © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает упорное нежелание ряда западных стран уважать суверенный выбор народа Абхазии как заведомо предсказуемый и необъективный набор пропагандистских клише, свидетельствующих о болезненной склонности к непризнанию сложившихся реалий и стремлению к вмешательству во внутренние дела республики», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

По данным Центризбиркома, за Бжанию свои голоса отдали 56% избирателей. Его основной соперник Адгур Ардзинба набрал лишь более 34% голосов.