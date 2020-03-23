На прошедших 22 марта выборах главы республики большинство голосов набрал лидер оппозиции Аслан Бжания. Украина, Грузия и Европейский союз не признали итоги выборов.
«Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает упорное нежелание ряда западных стран уважать суверенный выбор народа Абхазии как заведомо предсказуемый и необъективный набор пропагандистских клише, свидетельствующих о болезненной склонности к непризнанию сложившихся реалий и стремлению к вмешательству во внутренние дела республики», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.
По данным Центризбиркома, за Бжанию свои голоса отдали 56% избирателей. Его основной соперник Адгур Ардзинба набрал лишь более 34% голосов.