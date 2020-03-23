Ранее депутат Александр Дубинский сообщил, что до конца дня Емец может подать в отставку.
По данным «Резидента», глава Минздрава настаивает на необходимости введения на Украине чрезвычайного положения, иначе он уходит в отставку.
Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Вероятнее всего, введут ли в стране режим ЧП или нет, будет ясно после вечернего заседания в Офисе президента, где, как ожидается, будут озвучены первые результаты экспресс-тестов на коронавирус из разных регионов Украины.