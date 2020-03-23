Министр здравоохранения Украины Илья Емец намерен уйти в отставку в случае, если власти откажутся вводить в стране режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента сообщил Telegram-канал «Резидент» 23 марта

Илья Емец. Биографическая справка © Cardio ua / wikimedia

По данным «Резидента», глава Минздрава настаивает на необходимости введения на Украине чрезвычайного положения, иначе он уходит в отставку.

Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Вероятнее всего, введут ли в стране режим ЧП или нет, будет ясно после вечернего заседания в Офисе президента, где, как ожидается, будут озвучены первые результаты экспресс-тестов на коронавирус из разных регионов Украины.