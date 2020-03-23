По информации источников, данные парламентарии ссылаются на плохое самочувствие, в то время как президент и его окружение настаивают на необходимости продолжить работу Рады.
Утверждается, что Зеленский лично потребовал от главы фракции Давида Арахамии обеспечить необходимый кворум, пригрозив в противном случае тому увольнением. Кроме того, сообщается, что глава государства лично готов прибыть на заседания парламента, чтобы продемонстрировать, что им нечего бояться.
Ранее стало известно, что по меньшей мере несколько народных депутатов Рады подхватили коронавирус.