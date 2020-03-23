Около трех десятков депутатов Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» выступили против созыва внеочередной сессии парламента, на чем якобы настаивает президент Владимир Зеленский. Такую информацию 23 марта со ссылкой на свои источники в офисе главы государства распространил Telegram-канал «Резидент»

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Утверждается, что Зеленский лично потребовал от главы фракции Давида Арахамии обеспечить необходимый кворум, пригрозив в противном случае тому увольнением. Кроме того, сообщается, что глава государства лично готов прибыть на заседания парламента, чтобы продемонстрировать, что им нечего бояться.

Ранее стало известно, что по меньшей мере несколько народных депутатов Рады подхватили коронавирус.