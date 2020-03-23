Новую дату объявят после стабилизации ситуации и официального окончания карантина.
«Мы понимаем важность ограничений и полностью поддерживаем попытки не допустить распространения пандемии. Забота о жизни и здоровье участников и участниц наших мероприятий всегда была и остается для нас приоритетом. Поэтому такое тяжелое решение о переносе Прайда и Марша Равенства было принято, учитывая все возможные последствия и риски», — говорится в сообщении.
Парад должен был начаться 17 мая и закончиться Маршем равенства 21 июня 2020 года.