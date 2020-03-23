Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер, которые Киев ввел на территории города и области, «КиевПрайд 2020» переносят на неопределенный срок. Об этом 23 марта организаторы сообщили в Facebook

Новую дату объявят после стабилизации ситуации и официального окончания карантина. Неонацисты едва не оставили без глаза экс-депутата, который приехал в Харьков прочесть лекцию про ЛГБТ © Alicia Finess / flickr

«Мы понимаем важность ограничений и полностью поддерживаем попытки не допустить распространения пандемии. Забота о жизни и здоровье участников и участниц наших мероприятий всегда была и остается для нас приоритетом. Поэтому такое тяжелое решение о переносе Прайда и Марша Равенства было принято, учитывая все возможные последствия и риски», — говорится в сообщении.

Парад должен был начаться 17 мая и закончиться Маршем равенства 21 июня 2020 года.