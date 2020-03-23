«Вся котовасия в мире будет продолжаться ровно до 12 апреля. Украине самое главное — за это время не заразиться, чтобы не было таких больших потрясений, как в Италии. Но я не вижу, что у нас так будет. Примерно после Пасхи вирус перестанет быть агрессивным», — сказал он.
Также, по словам Росса, вирус, который пришел на Украину, «вообще ничтожный». Вторая половина апреля и начало мая станут благоприятнейшим временем, чтобы он вообще не распространялся.
Кроме того, астролог уверен, что в этом году произойдет падение астероида, и оно изменит ситуацию больше, чем коронавирус.