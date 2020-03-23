Коронавирус Covid-19 потеряет активность к началу мая и превратится в обычный грипп. Об этом 23 марта «Апострофу» рассказал астролог Влад Росс. Он также выразил мнение, что в ближайшее время человечество будет подстерегать новая опасность, более серьезная, чем нынешний вирус

«Употребляем по сто грамм»: украинский астролог рассказал, как бороться с коронавирусом © CC0, Pixabay

Также, по словам Росса, вирус, который пришел на Украину, «вообще ничтожный». Вторая половина апреля и начало мая станут благоприятнейшим временем, чтобы он вообще не распространялся.

Кроме того, астролог уверен, что в этом году произойдет падение астероида, и оно изменит ситуацию больше, чем коронавирус.