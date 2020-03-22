По его словам, приближается очень сильный экономический кризис, к которому Украина, в отличие от России, не готова.
«Это просто цунами надвигается», — заявил Саакашвили.
Политик пояснил, что у российской стороны есть «финансовая подушка», благодаря которой стране удастся спокойно пережить низкие цены на нефть. При этом Украина попадет в «зону полной турбулентности», отметил Саакашвили.
«Не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов», — сказал политик.
Ранее сообщалось, что для стабилизации обстановки в России создан антикризисный фонд объемом 300 миллиардов рублей. По плану, для тех, кто лишится работы, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы. Кроме того, правительство намерено упростить доступ иностранных препаратов и изделий на российский рынок.