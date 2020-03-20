Украинский астролог Влад Росс посоветовал властям полностью отменить маршрутки, а украинцам – пить коньяк, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в комментарии изданию «Страна» в пятницу, 20 марта

«Самое главное, что нужно сделать срочно президенту, — закрыть все маршрутки. Вирус сильно хочет этого передвижения, поэтому его надо прекратить. Но такие меры нужно предпринимать буквально до Пасхи. Тогда Меркурий покинет зодиакальный знак Рыбы», — рассказал Росс.

По словам астролога, Меркурий всегда связан с перемещениями, а Рыбы — с заболеваниями и вирусами.

«И, слава Богу, 12 апреля он покидает этот знак зодиака, он уже слишком долго там находится. После этого нас ждет более-менее нормальная ситуация. Будем ждать, что в конечном итоге, как и я предсказывал, такой пандемии, как в Италии, у нас не будет», — заявил он.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Еще, конечно, нужно употреблять. Об этом не говорят в эфире, но мне можно сказать: виски помогает. Альтернатива виски в Украине — это коньяк. Покупаем коньячок и употребляем по сто грамм», — подчеркнул астролог.

Вторая половина апреля и май, по словам Росса, выдадутся очень позитивными — и заболеваемость пойдет на спад.

По данным Минздрава, на Украине официально зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом, 3 человека погибли.