Президент Украины Владимир Зеленский уволил депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Гео Лероса с должности внештатного советника после того, как он раскритиковал действия близких к президенту людей. Указ об увольнении 20 марта появился на официальном сайте главы государства

Зеленский сделал своим советником художника Лероса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк указ. Накануне Лерос дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором подверг критике подписание главой Офиса президента Андреем Ермаком документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут представители ДНР и ЛНР. Также он критиковал инициативы внештатного советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея Сивохо по примирению с Донбассом. Кроме того, депутат заявил о наличии в окружении Зеленского тех, кто его «подставляет». «Вижу, что Ермак прочитал мое интервью)))», — отреагировал в Facebook Лерос.