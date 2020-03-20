«Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)», — гласит указ.
Накануне Лерос дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором подверг критике подписание главой Офиса президента Андреем Ермаком документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут представители ДНР и ЛНР. Также он критиковал инициативы внештатного советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея Сивохо по примирению с Донбассом. Кроме того, депутат заявил о наличии в окружении Зеленского тех, кто его «подставляет».
«Вижу, что Ермак прочитал мое интервью)))», — отреагировал в Facebook Лерос.