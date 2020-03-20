С 12 марта по 3 апреля Кабинет министров Украины ввел карантин на всей территории страны. Он коснулся, прежде всего, всех учебных заведений, которые перешли на дистанционную форму обучения, а также массовых мероприятий, проведение которых было запрещено.
Кроме того, с 17 марта закрылось метро, а с 18 марта было прекращено автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение.
В частности, учреждения культуры, ТРЦ, рестораны и другие заведения питания, развлечений и услуг не принимают посетителей на период карантина. Открытыми остаются только продовольственные магазины и аптеки.
При этом в четверг, 19 марта, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае дальнейшего увеличения числа заболеваний коронавирусом в стране карантин будет «стопроцентно» продлен.
В связи с этим Telegram-канал Украина.ру решил выяснить у своих подписчиков, как долго, по их мнению, продлится карантинный режим на Украине:
— до 3 апреля, как и планировалось;
— до мая;
— до лета, когда летняя жара уничтожит вирус, что позволит отменить карантин;
— очень нескоро или никогда (конца и края этому не видно);
— прогнозировать невозможно, уж очень таинственное явление.
Проголосовать за тот вариант, который кажется наиболее вероятным, можно по ссылке.