Telegram-канал Украина.ру решил выяснить у своих подписчиков, как долго, по их мнению, продлится коронавирусный карантин на Украине

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Кроме того, с 17 марта закрылось метро, а с 18 марта было прекращено автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение.

В частности, учреждения культуры, ТРЦ, рестораны и другие заведения питания, развлечений и услуг не принимают посетителей на период карантина. Открытыми остаются только продовольственные магазины и аптеки.

При этом в четверг, 19 марта, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае дальнейшего увеличения числа заболеваний коронавирусом в стране карантин будет «стопроцентно» продлен.

В связи с этим Telegram-канал Украина.ру решил выяснить у своих подписчиков, как долго, по их мнению, продлится карантинный режим на Украине:

— до 3 апреля, как и планировалось;

— до мая;

— до лета, когда летняя жара уничтожит вирус, что позволит отменить карантин;

— очень нескоро или никогда (конца и края этому не видно);

— прогнозировать невозможно, уж очень таинственное явление.

Проголосовать за тот вариант, который кажется наиболее вероятным, можно по ссылке.