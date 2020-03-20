«Сегодня на Архитекторской улице пенсионерка, недовольная тем, что не попала в число десяти счастливчиков, напала на женщину-водителя троллейбуса №12, избила ее и скрылась с места преступления. На место вызвана полиция, сотрудник КП ОГЭТ находится в состоянии стресса», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что еще один инцидент произошел на Приморской улице, где хулиган в порыве мщения оттянул "дворники" у нового троллейбуса БКМ-321 и отпустил их, в результате чего на лобовом стекле образовалась трещина. Еще один троллейбус маршрута №10 в результате хулиганских действий лишился зеркала. Таким образом, только за сегодня предприятие на несколько дней потеряло две новейшие машины.