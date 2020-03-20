Одесситы продолжают совершать хулиганские действия в отношении транспорта и сотрудников КП «Одесгорэлектротранс», которые выполняют распоряжения мэра и правительства Украины об ограничении количества пассажиров. Об этом 20 марта сообщает «Думская»

Бизнес ушёл. Карантин разрушил экономику Одессы © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк сообщении.

Также отмечается, что еще один инцидент произошел на Приморской улице, где хулиган в порыве мщения оттянул "дворники" у нового троллейбуса БКМ-321 и отпустил их, в результате чего на лобовом стекле образовалась трещина. Еще один троллейбус маршрута №10 в результате хулиганских действий лишился зеркала. Таким образом, только за сегодня предприятие на несколько дней потеряло две новейшие машины.