Ретранслирующий программы российского Первого канала Первый балтийский канал (ПБК) закрывает авторские каналы в Латвии и Эстонии из-за давления государственных и правоохранительных органов на базирующийся в Риге холдинг Baltijas Mediju Alianse (BMA), в состав которого входит ПБК. Об этом сообщила пресс-служба BMA, передает РИА Новости 20 марта

Давление властей Эстонии на Sputnik является цензурой – глава агентства © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Руководство холдинга BMA, включающего третий по величине коммерческий телеканал в Эстонии — Первый Балтийский канал (ПБК), приняло решение прервать после 19 марта этого года производство ежедневной программы новостей "Новости Эстонии" и ежедневной информационной программы "Латвийское время" в связи с непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на компании холдинга», — говорится в сообщении BMA.

По словам руководителя отдела маркетинга BMA Синдии Фриденберга, ПБК продолжит работу как ретранслятор программ Первого канала, и пока что все изменения касаются только производства местных новостей и авторских программ.

При этом в холдинге отметили, что передача «Новости Эстонии» является самой популярной среди русскоязычных жителей республики информационной программой, которую создавала единственная негосударственная телевизионная служба новостей в стране. Так, в 2019 году аудитория среднестатистического выпуска новостей ПБК достигала 55 тысяч зрителей.

В то же время мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что договоры на выпуск трех телепередач на русском языке, которые власти Таллина заказывают на ПБК, по-прежнему действуют.

«На данный момент договоры на производство и выход в эфире ПБК программ "Наша столица", "Доброе утро, Таллин" и "Русский вопрос" действуют — в этих программах сохраняется возможность информировать русскоговорящих таллинцев о происходящих в городе событиях», — написал Кылварт на своей странице в Facebook.

Ранее Служба госбезопасности Латвии обыскала помещения BMA, совладельца и председателя правления которого Олега Солодова подозревают в нарушении международных антироссийских санкций. Как отметил тогда замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, ситуация с обысками в офисе латвийской компании не улучшает и без того подпорченную репутацию Латвии, где нередко нарушается право людей на получение информации.