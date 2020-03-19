По его словам, власти Египта приняли решение на две недели закрыть воздушное пространство страны до 19 марта.
«Нам удалось отвоевать разрешение на прилет наших чартеров с пустым бортом в аэропорты городов Шарм-эль-Шейх и Хургада до конца марта исключительно для эвакуации», — заявил Микитенко.
Точная дата возвращения украинцев пока неизвестна, все будет зависеть от того, когда украинские самолеты получат разрешение, чтобы приземлиться в Египте. По предварительной информации, сначала в Египет отправится четыре самолета, затем еще два.
По данным на 10:00 19 марта, в Шарм-эль-Шейхе остается около 11 955 граждан Украины, в Хургаде — 2326. Все они здоровы.
«Две гражданки с подозрением на COVID-19 с нашей помощью уже прошли необходимые анализы на наличие коронавируса. Они здоровы, слава Богу, — вчера были выписаны из больницы Шарм-эль-Шейха и улетят в Украину», — отметил Микитенко.
Ранее стало известно, что на карантин были закрыты два отеля, где находились украинские туристы, — Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*.