Украинские туристы, которые застряли в Египте из-за закрытия границ в связи с коронавирусом, вернутся на родину до конца месяца. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил посол Украины в Египте Евгений Микитенко, передает «Европейская правда»

По его словам, власти Египта приняли решение на две недели закрыть воздушное пространство страны до 19 марта.

«Нам удалось отвоевать разрешение на прилет наших чартеров с пустым бортом в аэропорты городов Шарм-эль-Шейх и Хургада до конца марта исключительно для эвакуации», — заявил Микитенко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным на 10:00 19 марта, в Шарм-эль-Шейхе остается около 11 955 граждан Украины, в Хургаде — 2326. Все они здоровы.

«Две гражданки с подозрением на COVID-19 с нашей помощью уже прошли необходимые анализы на наличие коронавируса. Они здоровы, слава Богу, — вчера были выписаны из больницы Шарм-эль-Шейха и улетят в Украину», — отметил Микитенко.

Ранее стало известно, что на карантин были закрыты два отеля, где находились украинские туристы, — Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*.