Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручить изменить расписание общественного транспорта и сместить время начала занятий у студентов, чтобы развести большие потоки людей из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил в четверг, 19 марта, на совещании по эпидемиологической ситуации в Белоруссии, передает Белта

«Мы договаривались о том — Минздрав попросил — что нам надо сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах рабочих и студентов. Пусть студенты немножко позже начинают занятия в университетах, они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия. Это даже будет удобнее и для города», — заявил Лукашенко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним официальным данным, в Белоруссии зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусом, 5 человек уже выздоровели.