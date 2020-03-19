«Мы договаривались о том — Минздрав попросил — что нам надо сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах рабочих и студентов. Пусть студенты немножко позже начинают занятия в университетах, они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия. Это даже будет удобнее и для города», — заявил Лукашенко.
Он также порекомендовал белорусам по возможности оставаться дома в период распространения коронавируса. Кроме того, глава государства отметил необходимость мобилизовать социальные службы для помощи старикам, у которых нет близких, которые могли бы о них позаботиться.
Согласно последним официальным данным, в Белоруссии зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусом, 5 человек уже выздоровели.