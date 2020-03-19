Прежнего губернатора Тернопольщины Игоря Сопеля Зеленский уволил за то, что тот не смог справиться с протестами против коронавирусного карантина в своем регионе.
Напомним, местные жители заблокировали санаторий в Микулинцах, где, по слухам, должны были разместить эвакуированных из Уханя граждан Украины.
«Назначить Труша Владимира Любомировича главой Тернопольской областной государственной администрации», — говорится в тексте указа президента Украины.
Труш — уроженец Ивано-Франковской области. Окончил Национальный университет «Львовская политехника».
С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался бизнесом.
С ноября 2019 — глава Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.