Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации. Указ опубликован 19 марта на сайте главы государства

Прежнего губернатора Тернопольщины Игоря Сопеля Зеленский уволил за то, что тот не смог справиться с протестами против коронавирусного карантина в своем регионе.

Напомним, местные жители заблокировали санаторий в Микулинцах, где, по слухам, должны были разместить эвакуированных из Уханя граждан Украины.

«Назначить Труша Владимира Любомировича главой Тернопольской областной государственной администрации», — говорится в тексте указа президента Украины.

Коронамайдан на Украине. Отставка губернатора Тернопольщины и позор Зеленского © Фото: oda.te.gov.ua

С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался бизнесом.

С ноября 2019 — глава Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.