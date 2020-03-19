Накануне, 18 марта, стало известно, что у вернувшегося из Франции Шахова официально подтвержден коронавирус. При это он участвовал в заседаниях парламента.
«Последние практические данные свидетельствуют о том, что люди инфицируются, даже не имея тесного контакта, а просто находясь рядом с заболевшим человеком. Риск инфицирования народных депутатов высок. Теперь вопрос, как им правильно самоизолироваться, чтобы минимизировать риски распространения инфекции дальше среди населения», — отметил Протас.
По его словам, деликатность ситуации также заключается в том, что заболевший депутат мог контактировать с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Бывший главсанврач считает, что если контакт был ближе двух метров, то этим вопросом должен заняться Центр превентивной медицины Госуправления делами, в компетенции которого находятся эпидемиологические расследования среди высших должностных лиц государства.
При этом, по мнению Протаса, заставить депутатов пойти в организованный карантин будет проблематично и «не совсем правильно».
Иного мнения придерживается «Нацкорпус», представители которого 17 марта устроили акцию под стенами Верховной Рады с целью вынудить депутатов уйти на карантин наравне со всеми остальными гражданами. По их мнению, власть использует введение карантина для беспрепятственного принятия ряда противоречивых законов.