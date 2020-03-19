Нардеп от группы «Доверие» Сергей Шахов, у которого официально подтвержден коронавирус, участвовал в заседаниях Верховной Рады 5-6 марта, что значительно повышает риск распространения инфекции среди депутатского корпуса. Об этом бывший главный санврач Украины Святослав Протас сказал в комментарии «Голос.UA» 19 марта

Больной коронавирусом депутат Шахов рассказал, в какой стране на самом деле был © Facebook/Сергей Шахов

«Последние практические данные свидетельствуют о том, что люди инфицируются, даже не имея тесного контакта, а просто находясь рядом с заболевшим человеком. Риск инфицирования народных депутатов высок. Теперь вопрос, как им правильно самоизолироваться, чтобы минимизировать риски распространения инфекции дальше среди населения», — отметил Протас.

По его словам, деликатность ситуации также заключается в том, что заболевший депутат мог контактировать с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Бывший главсанврач считает, что если контакт был ближе двух метров, то этим вопросом должен заняться Центр превентивной медицины Госуправления делами, в компетенции которого находятся эпидемиологические расследования среди высших должностных лиц государства.

При этом, по мнению Протаса, заставить депутатов пойти в организованный карантин будет проблематично и «не совсем правильно».

Иного мнения придерживается «Нацкорпус», представители которого 17 марта устроили акцию под стенами Верховной Рады с целью вынудить депутатов уйти на карантин наравне со всеми остальными гражданами. По их мнению, власть использует введение карантина для беспрепятственного принятия ряда противоречивых законов.