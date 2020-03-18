Власти Саудовской Аравии поддалась паническим настроениям из-за коронавируса и начали отчаянную игру на понижение цен на нефть в надежде ликвидировать конкурентов, однако по саудитам эта стратегия ударит сильнее всего, рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности изданию Украина.ру 18 марта

Как отметил эксперт, сейчас в Саудовской Аравии неспокойная обстановка, и власти вкладывают большие средства для удержания курса местной валюты, чтобы избежать социальных протестов.

«Конечно, они и нам проблемы создают. Сейчас такая ситуация, что назло бабушке они уши конечно отморозят, но у бабушки тоже проблемы будут», — отметил Симонов.

Он отметил, что в России «доллар по 79 рублей мы уже наблюдаем», однако страна готова к кризису, так как накоплены большие резервы.

Кроме того, себестоимость российской нефти относительно невысокая, что тоже внушает определенный оптимизм относительно преодоления периода низких цен на нефть.