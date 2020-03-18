Все претензии президента Белоруссии Александра Лукашенко к России в вопросе коронавируса связаны с его подготовкой к выборам и попыткой переложить ответственность за происходящее внутри его страны на Москву. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в недавнем комментарии ИА «Новороссия»

Лукашенко губит собственное детище — Безпалько о Союзном государстве © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что, несмотря на неоднократные диалоги российского руководства с белорусским о необходимых мерах в связи с коронавирусом, Минск проигнорировал доводы Москвы.

По его словам, если сравнить число заражённых коронавирусом и общее число населения, то получается, что «полыхает» в эпидемии не Россия, а Белоруссия.

«Потому что в Белоруссии один заражённый на 250 тысяч человек, а это в шесть раз больше, чем в Российской Федерации. Это первое, что хочется отметить после слов Лукашенко о "полыхающей России"», — пояснил Безпалько.

Политолог напомнил, что и в разговорах с Лукашенко, и в разговорах с представителями белорусского правительства российская сторона всячески подчеркивала необходимость введения карантинных мер в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Белорусское правительство и Лукашенко не пошли в этом вопросе навстречу российскому руководству, поэтому Россия была вынуждена в одностороннем порядке ввести карантинные меры с 18 марта по 1 мая, заключил политолог.