Ранее в ответ на закрытие РФ границы Лукашенко заявил, что «Россия вся полыхает от коронавируса», добавив, что в этом случае «кто от кого должен закрываться — вопрос риторический».
Эксперт отметил, что, несмотря на неоднократные диалоги российского руководства с белорусским о необходимых мерах в связи с коронавирусом, Минск проигнорировал доводы Москвы.
По его словам, если сравнить число заражённых коронавирусом и общее число населения, то получается, что «полыхает» в эпидемии не Россия, а Белоруссия.
«Потому что в Белоруссии один заражённый на 250 тысяч человек, а это в шесть раз больше, чем в Российской Федерации. Это первое, что хочется отметить после слов Лукашенко о "полыхающей России"», — пояснил Безпалько.
Политолог напомнил, что и в разговорах с Лукашенко, и в разговорах с представителями белорусского правительства российская сторона всячески подчеркивала необходимость введения карантинных мер в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
Белорусское правительство и Лукашенко не пошли в этом вопросе навстречу российскому руководству, поэтому Россия была вынуждена в одностороннем порядке ввести карантинные меры с 18 марта по 1 мая, заключил политолог.