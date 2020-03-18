Столица Казахстана Нур-Султан будет окружена блокпостами на время карантина. Об этом 18 марта сообщил начальник столичного департамента полиции Ержан Саденов, передает Интерфакс

Блокпосты появятся по периметру столицы возле пригородов Жибек жолы, Косши, Караоткел, Коянды, Талапкер.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Кроме того, власти перекроют дороги в направлении Алма-Аты, Павлодара, Кокшетау, Костаная, Коргальжино и поселка Кабанбай батыр.

При этом жители Нур-Султана, которые выехали ранее, смогут вернуться домой.

На карантин закроют и Алма-Ату, крупнейший мегаполис Казахстана.

Улицы закрытых городов ежедневно будут дезинфицировать подразделения биологической защиты Вооруженных сил, оснащенные спецтехникой.

«Это важный компонент организационных мероприятий, которые позволят упорядочить хаотичность перемещения людей и минимизировать риски распространения вируса по стране. Армия всегда действует в интересах народа, безопасности граждан и государства», — сообщил замминистра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев.

Карантин в Нур-Султане вводится с 19 марта, а в Алма-Ате — с 22-го. Власти последней уже попросили иногородних покинуть город в течение 72 часов.

В настоящее время в республике выявили 36 случаев заражения коронавирусом.