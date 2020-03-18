Блокпосты появятся по периметру столицы возле пригородов Жибек жолы, Косши, Караоткел, Коянды, Талапкер.
На них будут дежурить военнослужащие и бойцы Нацгвардии Казахстана и медики.
Кроме того, власти перекроют дороги в направлении Алма-Аты, Павлодара, Кокшетау, Костаная, Коргальжино и поселка Кабанбай батыр.
При этом жители Нур-Султана, которые выехали ранее, смогут вернуться домой.
На карантин закроют и Алма-Ату, крупнейший мегаполис Казахстана.
Улицы закрытых городов ежедневно будут дезинфицировать подразделения биологической защиты Вооруженных сил, оснащенные спецтехникой.
«Это важный компонент организационных мероприятий, которые позволят упорядочить хаотичность перемещения людей и минимизировать риски распространения вируса по стране. Армия всегда действует в интересах народа, безопасности граждан и государства», — сообщил замминистра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев.
Карантин в Нур-Султане вводится с 19 марта, а в Алма-Ате — с 22-го. Власти последней уже попросили иногородних покинуть город в течение 72 часов.
В настоящее время в республике выявили 36 случаев заражения коронавирусом.