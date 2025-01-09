https://ukraina.ru/20250109/1060143739.html

"Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово

"Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово - 09.01.2025 Украина.ру

"Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово

Киевскому режиму важно было удержать Курахово до 9 января к встрече в формате "Рамштайн". ВСУ держались за город "всеми четырьмя лапами", не желая его сдавать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-01-09T06:00

2025-01-09T06:00

2025-01-09T06:00

новости

курахово

захар виноградов

всу

донбасс

покровск/красноармейск

наступление

вс рф

потери всу

рамштайн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058717922_0:39:1576:926_1920x0_80_0_0_fe5d8bf8e85ccd3129db2feae5e1f255.jpg.webp

По мнению эксперта, освобождение Курахово произошло позже, чем ожидалось. Украинская армия держалась за него "всеми четырьмя лапами", не желая сдавать. Судя по всему, там была "большая мясорубка": ВСУ попали в мешок и понесли огромные потери, добавил он.У Киева была альтернатива: отходить на запад к Днепру на новые линии обороны, или стараться задержать российские войска ценой больших потерь. Но командование ВСУ выбрало второй вариант, указал эксперт.Следующие цели российской армии: взятие Великой Новоселки и обход Красноармейска (Покровска) с запада. Пока неизвестно, будет ли возможность выйти на оперативный простор в Днепропетровской области. Это зависит от того, в какой степени противник успел подготовить там оборону, подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.О том, почему украинский конфликт является главным нервом международной политики и как могут разворачиваться события в ближайшее время — в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250108/1060142522.html

курахово

донбасс

покровск/красноармейск

днр

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курахово, захар виноградов, всу, донбасс, покровск/красноармейск, наступление, вс рф, потери всу, рамштайн, днр, днепропетровская область, оборона, сво, детали, спецоперация