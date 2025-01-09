"Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово - 09.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250109/1060143739.html
"Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово
"Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово - 09.01.2025 Украина.ру
"Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово
Киевскому режиму важно было удержать Курахово до 9 января к встрече в формате "Рамштайн". ВСУ держались за город "всеми четырьмя лапами", не желая его сдавать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-01-09T06:00
2025-01-09T06:00
новости
курахово
захар виноградов
всу
донбасс
покровск/красноармейск
наступление
вс рф
потери всу
рамштайн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058717922_0:39:1576:926_1920x0_80_0_0_fe5d8bf8e85ccd3129db2feae5e1f255.jpg.webp
По мнению эксперта, освобождение Курахово произошло позже, чем ожидалось. Украинская армия держалась за него "всеми четырьмя лапами", не желая сдавать. Судя по всему, там была "большая мясорубка": ВСУ попали в мешок и понесли огромные потери, добавил он.У Киева была альтернатива: отходить на запад к Днепру на новые линии обороны, или стараться задержать российские войска ценой больших потерь. Но командование ВСУ выбрало второй вариант, указал эксперт.Следующие цели российской армии: взятие Великой Новоселки и обход Красноармейска (Покровска) с запада. Пока неизвестно, будет ли возможность выйти на оперативный простор в Днепропетровской области. Это зависит от того, в какой степени противник успел подготовить там оборону, подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.О том, почему украинский конфликт является главным нервом международной политики и как могут разворачиваться события в ближайшее время — в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250108/1060142522.html
курахово
донбасс
покровск/красноармейск
днр
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058717922_146:0:1431:964_1920x0_80_0_0_4bfdad6241b164e7ed776b58bcf7f54a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курахово, захар виноградов, всу, донбасс, покровск/красноармейск, наступление, вс рф, потери всу, рамштайн, днр, днепропетровская область, оборона, сво, детали, спецоперация
Новости, Курахово, Захар Виноградов, ВСУ, Донбасс, Покровск/Красноармейск, наступление, ВС РФ, потери ВСУ, Рамштайн, ДНР, Днепропетровская область, оборона, СВО, детали, Спецоперация

"Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово

06:00 09.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Киевскому режиму важно было удержать Курахово до 9 января к встрече в формате "Рамштайн". ВСУ держались за город "всеми четырьмя лапами", не желая его сдавать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
По мнению эксперта, освобождение Курахово произошло позже, чем ожидалось. Украинская армия держалась за него "всеми четырьмя лапами", не желая сдавать. Судя по всему, там была "большая мясорубка": ВСУ попали в мешок и понесли огромные потери, добавил он.
У Киева была альтернатива: отходить на запад к Днепру на новые линии обороны, или стараться задержать российские войска ценой больших потерь. Но командование ВСУ выбрало второй вариант, указал эксперт.
"Во-первых, им своих людей в принципе не жалко. Во-вторых, они руководствовались политическими соображениями: им важно было удержать Курахово до 9 января к встрече в формате "Рамштайн". К счастью, у них это не получилось", — подчеркнул Поликарпов.
Следующие цели российской армии: взятие Великой Новоселки и обход Красноармейска (Покровска) с запада. Пока неизвестно, будет ли возможность выйти на оперативный простор в Днепропетровской области. Это зависит от того, в какой степени противник успел подготовить там оборону, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.
О том, почему украинский конфликт является главным нервом международной политики и как могут разворачиваться события в ближайшее время — в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:05
Хочет перемирия, критикует "бусификацию" и бредит роботами. Чем занимается неонацист Андрей БилецкийВ начале января в информационном пространстве Украины снова часто замелькал известный неонацист и основатель "Азова" Андрей Билецкий по кличке "Белый вождь". Украинские эксперты и комментаторы связывают это с приближением выборов, на которых Билецкий, вероятно, захочет вернуться в парламент или даже замахнуться на военный переворот.
 
НовостиКураховоЗахар ВиноградовВСУДонбассПокровск/КрасноармейскнаступлениеВС РФпотери ВСУРамштайнДНРДнепропетровская областьоборонаСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями
06:45Веселье и понты. Почему не стоит всерьёз воспринимать серьезного Трампа
06:30Триумф лжи. "Не президент, а быдло какое-то". Почему именно жители Львова одобряют русский мат Зеленского
06:15Слово года – "бусификация". Эксперты и политики об украинском настоящем
06:10Борьба с культурным наследием и имитация его защиты. Что происходит в Одессе
06:00"Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово
05:45Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте
05:30Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник"
05:15"Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению
05:00"Нас ждет еще один украинский удар": эксперт раскрыл, почему ВСУ могут атаковать Брянскую область
04:45Отход может перерасти в стихийное бегство: эксперт рассказал, где ВС РФ приготовили два "мешка" для ВСУ
04:30"Очень рискованная операция": журналист оценил перспективы форсирования Днепра и освобождения Херсона
04:00Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области
03:45Украинская армия больше не может воевать, но Зеленский хочет, чтобы за перемирие заплатил Запад — Ищенко
03:30Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку
03:15"Эта тактика выбрана неслучайно": эксперт объяснил, почему у ВСУ не хватает сил для фланговых ударов
19:43"По улицам комод водили" – юмористический киноальманах из Одессы, который "не выстрелил"
18:15Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская"
18:02Двое пожарных погибли в Саратовской области, ликвидируя последствия обстрела
17:00Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию
Лента новостейМолния