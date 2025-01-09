"Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Киевскому режиму важно было удержать Курахово до 9 января к встрече в формате "Рамштайн". ВСУ держались за город "всеми четырьмя лапами", не желая его сдавать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
По мнению эксперта, освобождение Курахово произошло позже, чем ожидалось. Украинская армия держалась за него "всеми четырьмя лапами", не желая сдавать. Судя по всему, там была "большая мясорубка": ВСУ попали в мешок и понесли огромные потери, добавил он.
"Во-первых, им своих людей в принципе не жалко. Во-вторых, они руководствовались политическими соображениями: им важно было удержать Курахово до 9 января к встрече в формате "Рамштайн". К счастью, у них это не получилось", — подчеркнул Поликарпов.
Следующие цели российской армии: взятие Великой Новоселки и обход Красноармейска (Покровска) с запада. Пока неизвестно, будет ли возможность выйти на оперативный простор в Днепропетровской области. Это зависит от того, в какой степени противник успел подготовить там оборону, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.
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