«Аппарат Верховной Рады Украины в координации с Министерством здравоохранения Украины принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом. Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что устанавливаются все лица, контактировавшие с депутатом, для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик.