Сотрудники Министерства здравоохранения прибыли в Раду для проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мер в связи с выявлением коронавируса у депутата Сергея Шахова. Об этом 18 марта сообщается на сайте парламента

«Аппарат Верховной Рады Украины в координации с Министерством здравоохранения Украины принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом. Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий», — говорится в сообщении. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк