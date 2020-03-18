Пандемия инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань (Китай) первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань

Коронавирус «помолодел»: на Украине среди заболевших оказались дети © nadi0 / flickr Ли Вэньлян первым сообщил о новом вирусе в беседе выпускников медицинского факультета Уханьского университета в чате WeChat, после чего был вызван в полицию и строго предупрежден о недопустимости распространения слухов.

В канун Нового года, 31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Китайские учёные выделили возбудителя (новый коронавирус SARS-CoV-2) и установили генетическую связь последовательности его генома. Вирус не менее чем на 70% похож по генетической последовательности на вызывающий тяжёлый острый респираторный синдром (известный также как атипичная пневмония) вирус SARS-CoV.

С 22 января Ухань был закрыт на карантин, через два дня на карантин закрыли прилегающие к нему городские округа Хуанган, Эчжоу, Чиби и городской уезд Чжицзян городского округа Ичан. Вирус был зафиксирован во всех административных образованиях Китая провинциального уровня.

В конце января на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ вспышка нового коронавируса была признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

В феврале в СМИ появилась информация о повторном заражении вирусом.

В марте 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

Регионы, наиболее подвергшиеся пандемии по количеству заболевших, — материковый Китай, Европа (Италия, Испания, Германия, Франция, Швейцария), Иран, Республика Корея, США.

Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, Евросоюз накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.

По данным на 18 марта 2020 года, подтверждено почти 200 тысяч случаев заражения в 164 странах и территориях, около 8 тысяч умерших.

В России зафиксировано 147 случаев заражения новым коронавирусом, пятеро больных выздоровели.

На Украине официально подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом (два из них — летальные).

Инкубационный период пневмонии нового типа длится от 2 до 20 дней, и, согласно последним данным, заболевание становится заразным до появления симптомов.

Вирус передаётся воздушно-капельным путём через вдыхание мелких капель, распылённых в воздухе в процессе кашля или чихания. Капли с вирусом могут попадать на поверхности и предметы, а затем инфицировать прикоснувшегося к ним человека через последующие прикосновения к глазам, носу или рту.

По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, активный вирус был обнаружен в фекалиях больных COVID-19, что означает возможность фекально-оральной передачи инфекции, например, через грязные руки, пищу и воду. Есть также сообщения о том, что вирус обнаруживался в крови и слюне.

Основными симптомами являются: лихорадка (в 88,7% случаев), кашель (в 67,8% случаев), а также усталость, одышка, боль в мышцах или суставах, головная боль и першение в горле. Реже встречаются симптомы гастроэнтерита, включающие диарею, тошноту и рвоту.

Инфекция, вызываемая вирусом, может протекать как бессимптомно или в лёгкой форме, так и в тяжёлой форме с риском смерти, но полная клиническая картина пока ещё не ясна. Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

Критически больными считаются пациенты, доставленные в реанимацию, которым требуется механическая вентиляция лёгких.

Против вируса SARS-CoV-2 отсутствует какая-либо специфичная противовирусная терапия, доступна лишь симптоматическая. Антибиотики против вирусов бесполезны и не применяются в лечении. Однако они могут быть назначены в случае обнаружения бактериальной вторичной инфекции.

Если лечение в стационаре по каким-либо причинам невозможно, в лёгких случаях без тревожных признаков и при отсутствии хронических болезней допустим уход за больным в домашних условиях. Однако при наличии одышки, кровохарканья, повышенного выделения мокроты, признаков гастроэнтерита или изменениях психического состояния показана госпитализация.

ВОЗ также предупреждает, что курение, применение народных средств, в том числе на основе трав, и самолечение, включая антибиотики, никак не помогут бороться с инфекцией, но могут нанести вред здоровью.

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по снижению риска заражения коронавирусом. В их числе мытьё рук с мылом или спиртсодержащим средством, чихание в согнутый локоть, избегание тесных контактов с людьми и прочие.

Медицинские маски обычному населению рекомендуются в случае наличия респираторных симптомов. Нет каких-либо доказательств пользы масок среди людей без симптомов.