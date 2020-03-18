Сотрудники Администрации президента РФ Владимира Путина сдают тесты на коронавирус. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости 18 марта

Трамп согласился пройти тест на коронавирус © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

Он также попросил СМИ тщательно отбирать сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с участием главы государства, в частности, избегать делегирования журналистов, недавно побывавших за рубежом. Так, по словам пресс-секретаря, для освещения одного из ближайших мероприятий Путина были заявлены представители СМИ, которые в последние две недели бывали за границей, в том числе в странах с повышенной опасностью распространения коронавирусной инфекции.

В связи со всем этим в Кремле уже около недели измеряют температуру журналистам, пришедшим на мероприятия, а 17 марта на входе в пресс-центр Кремля появился настенный дозатор с дезинфицирующим средством для рук.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования COVID-19.