Ранее участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске договорились создать Консультативный совет, который сделал бы возможным прямой диалог между Киевом и Донбассом. При этом несколько десятков «слуг народа» впоследствии выступили против этих договоренностей.
По словам Арахамии, это произошло из-за того, что информация об этом попала в сеть до брифинга Ермака, в связи с чем было много «манипуляций и непрофессиональных экспертных высказываний, на которые повелись не только граждане Украины, но и депутаты "Слуги народа"».
«Господин Ермак пообещал на заседании фракции, что если будет какое-то подписание, любое, у нас будет отдельное заседание фракции по этому вопросу. Он всем объяснит, какая у нас стратегия, что мы пытаемся сделать, мы проголосуем, в том числе на фракции, чтобы он понял, какая у нас есть поддержка, и только потом будут какие-то действия предприняты в Минске», — рассказал глава фракции.
После этого, по его словам, многие депутаты отказались от первоначальных претензий.