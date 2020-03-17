Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обещал «Слуге народа», что достигнутые в Минске договоренности Украина подпишет только после обсуждения и голосования внутри фракции. Об этом председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия рассказал в эфире телеканала «112 Украина» 17 марта

Консультативный совет из представителей Киева и Донбасса предполагает создание нового механизма урегулирования — СМИ © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

По словам Арахамии, это произошло из-за того, что информация об этом попала в сеть до брифинга Ермака, в связи с чем было много «манипуляций и непрофессиональных экспертных высказываний, на которые повелись не только граждане Украины, но и депутаты "Слуги народа"».

«Господин Ермак пообещал на заседании фракции, что если будет какое-то подписание, любое, у нас будет отдельное заседание фракции по этому вопросу. Он всем объяснит, какая у нас стратегия, что мы пытаемся сделать, мы проголосуем, в том числе на фракции, чтобы он понял, какая у нас есть поддержка, и только потом будут какие-то действия предприняты в Минске», — рассказал глава фракции.

После этого, по его словам, многие депутаты отказались от первоначальных претензий.