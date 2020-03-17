Нынешнюю ситуацию в Донбассе нельзя назвать ни миром, ни войной, считает глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24» во вторник, 17 марта

«Конечно же, это не мир. Эту ситуацию можно описать ёмким выражением "не мир и не война". Нужен мир. Силой не решаются вопросы, или не всегда (силой. — Ред.) решаются вопросы», — заявил Пушилин.

Новая блокада Донбасса. Теперь коронавирусная © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Почему этого не говорит Запад? Почему этого не говорит Германия и Франция? Почему он (Запад. — Ред.) убедительно не говорит это в отношении Киева, "садитесь и договаривайтесь"? Вопрос. Может быть, не нужно это кому-то? Может быть, слишком сильна партия войны? Об этом можно долго рассуждать и по факту видеть продолжающиеся обстрелы Донбасса», — отметил Пушилин.

Ранее Украина закрыла все контрольно-пропускные пункты, расположенные на границе с республиками Донбасса. Официальная причина — распространение коронавируса.