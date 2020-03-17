«Конечно же, это не мир. Эту ситуацию можно описать ёмким выражением "не мир и не война". Нужен мир. Силой не решаются вопросы, или не всегда (силой. — Ред.) решаются вопросы», — заявил Пушилин.
По его словам, сейчас лишь Россия остается единственным политическим союзником ДНР и оказывает поддержку республике, а когда РФ просит искать компромиссы для урегулирования отношений с Киевом, Донецк на это идет.
«Почему этого не говорит Запад? Почему этого не говорит Германия и Франция? Почему он (Запад. — Ред.) убедительно не говорит это в отношении Киева, "садитесь и договаривайтесь"? Вопрос. Может быть, не нужно это кому-то? Может быть, слишком сильна партия войны? Об этом можно долго рассуждать и по факту видеть продолжающиеся обстрелы Донбасса», — отметил Пушилин.
Ранее Украина закрыла все контрольно-пропускные пункты, расположенные на границе с республиками Донбасса. Официальная причина — распространение коронавируса.