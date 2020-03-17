Это решение в республике приняли в связи с чрезвычайным положением, которое ввели власти соседнего Казахстана.
Временно отменяются рейсы Бишкек-Москва, Бишкек-Казань и Бишкек-Новосибирск. Деньги за купленные билеты администрация железной дороги Киргизии пообещала вернуть полностью.
Пока в Киргизии нет ни одного случая COVID-19, однако под наблюдением находятся 500 человек. В республике работает штаб по реагированию на случаи возможного заражения.
Школьников и студентов отправили на трехнедельные каникулы. Въезд в Киргизию иностранцам закрыт.