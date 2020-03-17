Железнодорожные вокзалы Киргизии перестали принимать и отправлять поезда международного сообщения из-за угрозы эпидемии коронавируса. Об этом 17 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Киргизских железных дорог»

Это решение в республике приняли в связи с чрезвычайным положением, которое ввели власти соседнего Казахстана. Временно отменяются рейсы Бишкек-Москва, Бишкек-Казань и Бишкек-Новосибирск. Деньги за купленные билеты администрация железной дороги Киргизии пообещала вернуть полностью. «Символ контроля»: ученые объяснили, как связаны туалетная бумага и коронавирус © Martijn van Veelen / flickr.com Школьников и студентов отправили на трехнедельные каникулы. Въезд в Киргизию иностранцам закрыт.