Это решение в республике приняли в связи с чрезвычайным положением, которое ввели власти соседнего Казахстана.

Временно отменяются рейсы Бишкек-Москва, Бишкек-Казань и Бишкек-Новосибирск. Деньги за купленные билеты администрация железной дороги Киргизии пообещала вернуть полностью.

«Символ контроля»: ученые объяснили, как связаны туалетная бумага и коронавирус
«Символ контроля»: ученые объяснили, как связаны туалетная бумага и коронавирус
© Martijn van Veelen / flickr.com
Пока в Киргизии нет ни одного случая COVID-19, однако под наблюдением находятся 500 человек. В республике работает штаб по реагированию на случаи возможного заражения.

Школьников и студентов отправили на трехнедельные каникулы. Въезд в Киргизию иностранцам закрыт.