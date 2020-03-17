Граждане Украины должны были лететь в Киев с пересадкой в Арабских Эмиратах, но рейс из ОАЭ отменили. По их словам, они не смогут вылететь из Шри-Ланки в ОАЭ, пока Киев не подтвердит, что впустит граждан. При этом туроператор Join Up якобы направил всем им сообщение, что они смогут беспрепятственно попасть на территорию страны.
В итоге 105 украинцев застряли в аэропорту Коломбо. При этом среди пассажиров много детей и пожилых людей. Туристы говорят, что в украинском консульстве на их звонки не отвечают, а денег, чтобы и дальше находиться на Шри-Ланке, у них нет.
Отчаявшиеся украинцы записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.
В 00:00 часов 17 марта Украина перекрыла все виды движения через госграницу в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, были отменены все международные регулярные рейсы — авиа-, железнодорожные и автобусные.
Совет нацбезопасности и обороны порекомендовал гражданам Украины воздержаться от выезда за границу, а тем, кто сейчас находится за пределами страны, — вернуться.