Более сотни отдыхавших на Шри-Ланке украинцев застряли в этой стране из-за закрытия авиасообщения на Украине. Об этом сообщила «Украинская правда» 17 марта

Украинцев из Италии эвакуируют спецрейсом - Кулеба © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

В итоге 105 украинцев застряли в аэропорту Коломбо. При этом среди пассажиров много детей и пожилых людей. Туристы говорят, что в украинском консульстве на их звонки не отвечают, а денег, чтобы и дальше находиться на Шри-Ланке, у них нет.

Отчаявшиеся украинцы записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.

В 00:00 часов 17 марта Украина перекрыла все виды движения через госграницу в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, были отменены все международные регулярные рейсы — авиа-, железнодорожные и автобусные.

Совет нацбезопасности и обороны порекомендовал гражданам Украины воздержаться от выезда за границу, а тем, кто сейчас находится за пределами страны, — вернуться.