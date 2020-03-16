«В Иран отправлены одноразовые стерильные медицинские перчатки, маски, защитные комбинезоны, униформы, марля, спирт, гигиенический гель, а также лекарственные препараты», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в то же время в Узбекистан этим бортом будут доставлены около 30 граждан страны, в том числе 14 водителей грузовиков, которые застряли на КПП «Лютфабад» в связи с закрытием ирано-туркменской границы.
По данным Минздрава республики, в стране зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом. С 16 марта Узбекистан полностью закрывает авиа- и наземное сообщение с другими странами.