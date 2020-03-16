Узбекистан направил гуманитарную помощь в Иран в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил Интерфакс со ссылкой на МЧС республики

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