Международное агентство S&P Global Ratings оставило без изменений долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B» со стабильным прогнозом. Об этом 14 марта сообщил сайт S&P Global Ratings

Специалисты рейтингового агентства подчеркивают, что прогноз «стабильный» уравновешивает риски для сырьевой экономики Украины из-за ухудшающихся внешних обстоятельств после смены правительства. При этом, рейтинг может быть снижен, если новое правительство Украины откажется от реформ

«Мы считаем это критически важным для правительства поддержание доступа к официальному и коммерческому финансированию по разумным ставкам», — отмечают в международном агентстве S&P.

Агентство может рассмотреть положительное рейтинговое действие в течение следующего года, если правительство добьется прогресса в своей программе реформ, сохранив при этом прежние достижения, включая независимость Национального банка Украины (НБУ) — как органа денежно-кредитного регулирования, так и регулятора финансовой системы. Между дефолтом и МВФ. Что может спасти Украину от экономической катастрофы? © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

При этом S&P может понизить рейтинг, если перебои с финансированием по льготным программам или на рынках капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность Украины обеспечить крупные выплаты в иностранной валюте.

Напомним, в сентябре 2019 года международное агентство S&Ps Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с уровня «В-» до «В».

Ранее агентство Fitch Ratings также подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B» с позитивным прогнозом.