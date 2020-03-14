Специалисты рейтингового агентства подчеркивают, что прогноз «стабильный» уравновешивает риски для сырьевой экономики Украины из-за ухудшающихся внешних обстоятельств после смены правительства. При этом, рейтинг может быть снижен, если новое правительство Украины откажется от реформ
«Мы считаем это критически важным для правительства поддержание доступа к официальному и коммерческому финансированию по разумным ставкам», — отмечают в международном агентстве S&P.
Агентство может рассмотреть положительное рейтинговое действие в течение следующего года, если правительство добьется прогресса в своей программе реформ, сохранив при этом прежние достижения, включая независимость Национального банка Украины (НБУ) — как органа денежно-кредитного регулирования, так и регулятора финансовой системы.
При этом S&P может понизить рейтинг, если перебои с финансированием по льготным программам или на рынках капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность Украины обеспечить крупные выплаты в иностранной валюте.
Напомним, в сентябре 2019 года международное агентство S&Ps Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с уровня «В-» до «В».
Ранее агентство Fitch Ratings также подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B» с позитивным прогнозом.