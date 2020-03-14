Правительство Австрийской республики заявило, что временно приостанавливает авиасообщение с Францией, Швейцарией и Испанией в связи с пандемией коронавируса в странах ЕС. Об этом 14 марта сообщил МИД Австрии

Внешне политическое ведомство Австрии уточнило, что все авиарейсы из Франции, Швейцарии и Испании будут отменены с понедельника, 16 марта. Все гражданам Австрии, которые в настоящее время находятся в этих странах, рекомендовано вернуться домой.

«Предостережение относительно путешествий во Францию, Швейцарию и Испанию. Учитывая быстрое распространение коронавируса, австрийским путешествующим рекомендуется немедленно начать возвращение домой. С понедельника (16 марта), 24.00 все рейсы из этих трех стран будут приостановлены», — сказано в сообщении Австрийского МИДа на официальной странице в Facebook.

Правительство Австрии намерено также усилить контроль на границе со Швейцарией и Лихтенштейном, аналогичный тому, который сейчас действует на границе с Италией. Хроники коронавируса. Новые заболевшие в Белоруссии и на Украине, возможный американский след © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Ранее, 10 марта в связи с распространением коронавируса Австрия запретила въезд в страну для итальянских граждан. Однако, исключение будет сделано для тех граждан, которые будут иметь справку об отсутствии вируса.

Напомним, первая смерть от коронавируса в Австрии была зафиксирована 12 марта. От вируса умер 69-летний мужчина, который ранее посещал Италию.