Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов
Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов
© РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк
Вятрович обратился к главе СБУ Ивану Баканову после того, как в Минске представители Украины поставили свои подписи под документом о создании Консультационного совета.

«Народный депутат считает государственной изменой создание «консультативного совета» с ДНР/ЛНР и снятия с России ответственности за агрессию», — говорится в сообщении.

Также Вятрович просит проверить причастность к достигнутым соглашениям, которые он считает противозаконными, и президента Украины Владимира Зеленского.

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) с участием Ермака и заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака прошло в Минске 11 марта.

 