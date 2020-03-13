В Службу безопасности Украины (СБУ) поступило заявление с просьбой открыть дело на экс-президента Леонида Кучму и главу Офиса президента Андрея Ермака. Привлечь обоих к уголовной ответственности требует депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович, о чем он 13 марта сообщил на своей странице в Facebook

Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Ивану Баканову после того, как в Минске представители Украины поставили свои подписи под документом о создании Консультационного совета.

«Народный депутат считает государственной изменой создание «консультативного совета» с ДНР/ЛНР и снятия с России ответственности за агрессию», — говорится в сообщении.

Также Вятрович просит проверить причастность к достигнутым соглашениям, которые он считает противозаконными, и президента Украины Владимира Зеленского.

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) с участием Ермака и заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака прошло в Минске 11 марта.