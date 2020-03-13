Вятрович обратился к главе СБУ Ивану Баканову после того, как в Минске представители Украины поставили свои подписи под документом о создании Консультационного совета.
«Народный депутат считает государственной изменой создание «консультативного совета» с ДНР/ЛНР и снятия с России ответственности за агрессию», — говорится в сообщении.
Также Вятрович просит проверить причастность к достигнутым соглашениям, которые он считает противозаконными, и президента Украины Владимира Зеленского.
Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) с участием Ермака и заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака прошло в Минске 11 марта.