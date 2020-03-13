Вспыхнувшая по всему миру эпидемия коронавируса никак не связана с резким падением цен на нефть и обвалом на финансовых рынках. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко 13 марта на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины?». Онлайн ©

Более того, продолжил политолог, если вначале правительства некоторых стран пытались списывать экономические проблемы на эпидемию, то в последнее время в них обвиняют Россию и Саудовскую Аравию из-за их споров в вопросе нефти.

«Хотя цены на энергоносители падают в последние пять лет и даже больше. Их периодически пытаются стабилизировать, но все равно они падают. Тенденция к падению сохранялась вне зависимости от того, договорятся ли по ОПЕК + и будет ли коронавирус», — указал Ищенко.

Все эти тенденции в мировой экономике были задолго до вспышки эпидемии, и если коронавирус их как-то усугубит, то не очень сильно, подытожил специалист.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру