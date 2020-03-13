Украинские кинотеатры готовятся к убыткам и заявляют о миллионных потерях из-за введенного карантина. Об этом 12 марта сообщает LIGA.net

Загадочная гибель. В киевском кинотеатре нашли окровавленный труп директора © sed legolas / flickr.com потеряют около 50 миллионов гривен, или 1,9 миллиона долларов.

Как отметил совладелец сети кинотеатров Multiplex Владимир Трофименко, убытки сети за месяц по Украине могут достигнуть 20 миллионов гривен (около 770 тысяч долларов). В эту сумму входит заработная плата части персонала, компенсация коммунальных платежей торговым центрам и охрана.

«Multiplex занимает около 40% рынка киноиндустрии. Исходя из этого, можно получить общую сумму потерь по рынку», — объяснил гендиректор Multiplex Роман Романчук.

Основатель сети Cinema City бизнесмен Борис Фуксман подсчитал, что за 20 дней ограничительных мер, введенных правительством, только в Киеве потеря оборота его кинотеатров составит около 12,5 миллионов гривен (почти 500 тысяч долларов).