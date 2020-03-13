Ученые из Центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи в китайском городе Ухань советуют переболевшим коронавирусом мужчинам пройти тест на фертильность. Об этом вечером 12 марта сообщила South China Moring Post

Отмечается, что теоретически это возможно, поскольку коронавирус генетически схож с вирусом, вызывающим Sars (тяжелый острый респираторный синдром). Супружеская пара из Италии прожила вместе 60 лет и умерла от коронавируса в один день © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

«Инфекция может привести к нарушению иммунного гомеостаза в яичках, что может вызвать орхит — воспаление яичек — что, в свою очередь, может снизить количество сперматозоидов у мужчины и, возможно, привести к бесплодию», — говорится в сообщении.

И Covid-19, и Sars проникают в клетки путем объединения с ферментом Ace2, который в больших количествах присутствует в яичках, а также в почках и сердце. Мужчины, которые заболели этой болезнью, должны обратиться к врачу, «чтобы проблемы могли быть обнаружены и вылечены как можно раньше».