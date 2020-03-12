Как утверждают украинские следователи, доктор технических наук из Китая охотился за военными секретами под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.
Якобы шпион пытался завербовать группу украинских ученых и за деньги получить от них материалы тайных разработок в ракетно-космической сфере. Сотрудники СБУ задержали его с поличным при передаче секретных сведений.
По информации СБУ, разоблаченный разведчик — выпускник Китайской военной научной академии и Физико-химического института Академии наук РФ.
Он работал в военной промышленной корпорации, а также в НИИ современной химии города Сиань. За свою успешную деятельность он стал лауреатом премии первой степени Минобороны КНР «За научно-технический прогресс армии».