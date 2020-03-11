Украинские националисты, несмотря на объявленный в стране карантин, призывают киевлян прийти на «Марш добровольцев», но советуют надевать маски и противогазы. Об этом в среду, 11 марта, на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп от «Радикальной партии» Дмитрий Линько

«Марш добровольцев 14 марта будет проходить в масках и противогазах. Ничего нового, все как в 2014-м», — написал Линько.

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Коронавирус в Украине. Действия и последствия © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Ранее в связи с распространением коронавируса в Киеве был введен карантин, запрещающий проведение общественных мероприятий численностью более 60 человек.