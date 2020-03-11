«Марш добровольцев 14 марта будет проходить в масках и противогазах. Ничего нового, все как в 2014-м», — написал Линько.
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«Марш добровольцев», приуроченный ко Дню добровольцев, запланирован на 18:00 14 марта. Колонна пройдет от стадиона ЦСКА до здания посольства РФ. Целью марша организаторы называют сопротивление «капитуляции».
Ранее в связи с распространением коронавируса в Киеве был введен карантин, запрещающий проведение общественных мероприятий численностью более 60 человек.