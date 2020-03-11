Ситуация с коронавирусом в целом вызвала в Германии очень стрессовую ситуацию, что не могло не отразиться на экономике страны. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: Ожидается, что от коронавируса умрет миллион граждан Германии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Специалисты говорят, продолжил Рар, что все очень плохо, но немецкое правительство говорит, что есть резервы и есть возможность выдавать государственные кредиты немецким фирмам путем налоговых каникул.

«Смягчают законодательство, чтобы дать возможность людям работать краткосрочно, а не целый день сидеть на работе. Но они все равно будут получать зарплату. Правительство говорит: бояться не надо — деньги есть», — отметил политолог.

Но в целом, по его словам, атмосфера в Германии стрессовая, поскольку немецкое общество привыкло к роскоши и постоянному благополучию и такого страха очень и очень давно не испытывало.