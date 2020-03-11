«Биржа рухнула, как в 2009 году. Люди закупают продукты. Прячут их в подвалах и на чердаках. Компании, которые работают в сфере туристического бизнеса, теряют миллионы. Экспортная промышленность под ударом», — указал эксперт.
Специалисты говорят, продолжил Рар, что все очень плохо, но немецкое правительство говорит, что есть резервы и есть возможность выдавать государственные кредиты немецким фирмам путем налоговых каникул.
«Смягчают законодательство, чтобы дать возможность людям работать краткосрочно, а не целый день сидеть на работе. Но они все равно будут получать зарплату. Правительство говорит: бояться не надо — деньги есть», — отметил политолог.
Но в целом, по его словам, атмосфера в Германии стрессовая, поскольку немецкое общество привыкло к роскоши и постоянному благополучию и такого страха очень и очень давно не испытывало.