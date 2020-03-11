Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в повседневной жизни разговаривает на русском языке, но вынужден использовать украинский по причине служебной необходимости. Об этом он сообщил 10 марта в эфире «112 Украина»

«Знают, что украинский проиграет»: Ищенко объяснил, почему власти Украины запрещают русский язык © РИА Новости, Нина Зотина говорил только на русском, — чтобы доказать, что этот язык на Украине никто не притесняет.

Сейчас при исполнении обязанностей он говорит на украинском, но во время эфиров старается выступать на русском.

Также Разумков допустил возможность пересмотра языкового закона в Раде.

«По поводу закона о языке, есть законопроекты, внесенные народными депутатами, они пройдут комитет. Если я не ошибаюсь, как минимум один из них прошел комитет, я думаю, что они попадут в зал, а дальше будет принимать решение Верховная Рада», — сказал он.

В феврале украинские депутаты внесли законопроект об использовании русского и других языков национальных меньшинств в парламенте. В документе указано, что, в соответствии с десятой статьей Конституции Украины, в работе Верховной Рады может использоваться русский и другие языки нацменьшинств. Депутаты также напомнили, что значительная часть населения страны говорит на русском языке.

При этом летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который разработало правительство бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.