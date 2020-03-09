Современные латыши сохранили «рабскую психологию» двухсотлетней давности, заявил лидер латвийской партии «Согласие» Янис Урбанович в своей статье для портала Press.lv. Выдержки из публикации приводит Sputnik Латвия 9 марта

Политик цитирует книгу просветителя Гарлиба Меркеля Latvieši, впервые изданную в 1796 году, где описываются повадки латышей того времени.

«За тридцать шагов от своего хозяина, даже просто проходя мимо его дома, он снимает шапку и сгибается до земли, — поклоном это даже назвать нельзя. Если на него просто бросить взгляд, он, потупив голову, старается поцеловать господину юбку или ноги», — писал Меркель о латышах.

Урбанович отмечает, что это подобострастие сохранилось в латышах по сию пору, но в несколько иной форме: барина нет, но осталось желание угодить.

«Всем известно, что антироссийские санкции нанесли огромные убытки многим латвийским предприятиям, но правящие политики даже не попытались защитить местный бизнес — барин приказал, будет исполнено, так что придется потерпеть. Приказали бороться с отмыванием денег, начали выполнять все указания, не особо разбираясь, не являются ли эти меры губительными для нас», — констатирует Урбанович.

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«Так что сбывается мечта истинных националов — все в Латвии постепенно становятся латышами… Во всяком случае вера в доброго и могучего восточного соседа и мифический "русский мир" для части нелатышского населения Латвии становится тоже своего рода суеверием, которое откровенно мешает взять в руки собственную жизнь. И пока это не изменится, мы все тут будет оставаться "меркелевскими латышами", по ошибке оказавшимися в XXI веке», — заключил политик.