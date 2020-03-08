Злоумышленник на личном автомобиле в пункте пропуска «Рава-Русская» во Львовской области совершил попытку прорваться через украинско-польскую границу. Об этом 8 марта сообщила на пресс-служба местной полиции

По данным правоохранителей, вечером субботы, 7 марта, водитель микроавтобуса Ford, не выполнив требования таможенников, пересек государственную границу и повредил ворота в пункте пропуска. Однако далеко уехать нарушителю не удалось, совместными усилиями пограничников и таможенников, он был задержан возле пункта пропуска.

«По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа), было открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Вскоре суд изберет для нарушителя меру пресечения» — говориться в заявлении пресс-службы Львовской Национальной полиции.

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А в Закарпатской области вблизи границы с Венгрией украинские пограничники вынуждены были применить табельное оружие для задержания нарушителей, которыми оказались контрабандисты. Тогда злоумышленники на автомобиле так же попытались прорваться через пограничный пункт, но были остановлены огнем пограничников.