По данным правоохранителей, вечером субботы, 7 марта, водитель микроавтобуса Ford, не выполнив требования таможенников, пересек государственную границу и повредил ворота в пункте пропуска. Однако далеко уехать нарушителю не удалось, совместными усилиями пограничников и таможенников, он был задержан возле пункта пропуска.
«По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа), было открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Вскоре суд изберет для нарушителя меру пресечения» — говориться в заявлении пресс-службы Львовской Национальной полиции.
Попытки прорыва государственной границы Украины на личном транспорте происходили и ранее. Так, в начале года, в Волынской области пограничники со стрельбой задержали правонарушителей, которые под видом рыбаков пытались незаконно пересечь линию инженерных пограничных сооружений.
А в Закарпатской области вблизи границы с Венгрией украинские пограничники вынуждены были применить табельное оружие для задержания нарушителей, которыми оказались контрабандисты. Тогда злоумышленники на автомобиле так же попытались прорваться через пограничный пункт, но были остановлены огнем пограничников.