Правительства Канады и Украины намерены подписать двустороннее соглашение о мобильности молодежи, которое облегчит возможность трудоустройства украинских граждан за рубежом. Об этом 8 марта сообщил сайт «Радио Свобода»

Как рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, после принятия документа молодым украинцам облегчат возможность учиться и работать в Канаде.

«Это соглашение, которое должно позволить молодым украинцам по более легкой процедуре поехать на срок до года в Канаду на обучение и, учась, работать. Аналогично для молодых канадцев, которые хотят приехать сюда», — приводит слова украинского посла в Канаде издание.

При этом Шевченко полагает, что такое соглашение можно будет согласовать и подписать уже в текущем 2020 году. Как выразился украинский дипломат, стороны уже «на финишной прямой» разработки документа. Трудовые резервы: польские президенты призвали бороться за украинских заробитчан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Напомним, в мае на Украину с рабочим визитом прибудет специальная оценочная миссия Департамента иммиграции Канады, которая может одобрить упрощенный визовый режим ЕТА +.

Ранее отправленное в отставку правительство Алексея Гончарука утверждало, что работает на д увеличением стран с безвизовым режимом, в частности, с Канадой. Кроме того в Кабмине анонсировали, что в течение следующих 5 лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не составляют иммиграционной угрозы Украине.