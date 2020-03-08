Как рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, после принятия документа молодым украинцам облегчат возможность учиться и работать в Канаде.
«Это соглашение, которое должно позволить молодым украинцам по более легкой процедуре поехать на срок до года в Канаду на обучение и, учась, работать. Аналогично для молодых канадцев, которые хотят приехать сюда», — приводит слова украинского посла в Канаде издание.
При этом Шевченко полагает, что такое соглашение можно будет согласовать и подписать уже в текущем 2020 году. Как выразился украинский дипломат, стороны уже «на финишной прямой» разработки документа.
Напомним, в мае на Украину с рабочим визитом прибудет специальная оценочная миссия Департамента иммиграции Канады, которая может одобрить упрощенный визовый режим ЕТА +.
Ранее отправленное в отставку правительство Алексея Гончарука утверждало, что работает на д увеличением стран с безвизовым режимом, в частности, с Канадой. Кроме того в Кабмине анонсировали, что в течение следующих 5 лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не составляют иммиграционной угрозы Украине.