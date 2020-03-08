Переговоры о дальнейшем сотрудничестве и предоставлении нового кредита между Украиной и МВФ затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука. Об этом 8 марта сообщило издание Bloomberg

Руководство МВФ не однократно отмечало, что правительство Алексея Гончарука вполне западных инвесторов. Кроме того тревожным сигналом, по мнению Фонда, является отставка генерального прокурора Украины Руслана Рябошапка.

«Теперь инвесторов настораживает возможное усиление влияния олигархов на новое украинское правительство», — подчеркивают журналисты Bloomberg.

Как отмечается в материале западного делового издания, в связи со сложившейся в руководстве Украины ситуацией кредит от МВФ в размере $5,5 млрд задерживается на месяцы. Кость Бондаренко пояснил, как Запад попытается наказать Зеленского за отставку Рябошапки © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Напомним, недавно новый министр финансов Украины Игорь Уманский во время встречи с постоянным представителем МВФ Йостою Люнгманом подчеркнул, что сотрудничество с Фондом сейчас является для него приоритетной задачей.

Еще до смены Кабмина, постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявлял, что Фонд видит заметный прогресс в переговорах с Украиной.

Ранее, 20 февраля, экспертная миссия МВФ начала переговоры с властями Украины. Команда специалистов приезжала в Украину для обсуждения технических вопросов. Однако потом покинула страну, не сделав заявлений о прогрессе в переговорах.