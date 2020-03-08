Правительство Алексея Гончарука продемонстрировало полную профессиональную некомпетентность. Но требовать от него достижения каких-то выдающихся результатов по итогам пяти месяцев работы тоже нет смысла. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном»: новый премьер — старый популизм

Тем более непонятно, подчеркнул политолог, на каком основании Зеленский думает, что новое правительство Дениса Шмыгаля будет работать лучше, если перед правительством поставлены те же самые задачи в части приватизации крупных украинских активов.

«Они могут перераспределить формат своих доходов. Те определили себе высокие зарплаты, а эти могут зарплаты урезать и чуть больше воровать. Суть от этого не меняется», — категоричен Ищенко.

Если перед новым правительством Украины поставлена та же задача осуществить приватизацию и открыть рынок сельскохозяйственных земель, то оно будет заниматься тем же, чем занималось правительство предыдущиее, добавил специалист.