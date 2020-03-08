«Менять его на этом основании тоже абсурд. Тем, более, по словам Зеленского, правительство Гончарука работало хорошо. Если оно работало хорошо, зачем его менять? А если работало плохо, то зачем он врет, что оно работало хорошо?», — задается вопросом эксперт.
Тем более непонятно, подчеркнул политолог, на каком основании Зеленский думает, что новое правительство Дениса Шмыгаля будет работать лучше, если перед правительством поставлены те же самые задачи в части приватизации крупных украинских активов.
«Они могут перераспределить формат своих доходов. Те определили себе высокие зарплаты, а эти могут зарплаты урезать и чуть больше воровать. Суть от этого не меняется», — категоричен Ищенко.
Если перед новым правительством Украины поставлена та же задача осуществить приватизацию и открыть рынок сельскохозяйственных земель, то оно будет заниматься тем же, чем занималось правительство предыдущиее, добавил специалист.