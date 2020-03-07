Если известного адвоката Андрея Портнова назначат Генпрокурором Украины, это вызовет ожесточенную реакцию со стороны постмайданных сил и может принести стране дополнительные потрясения. Об этом рассказал руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: У ЦРУ на Байдена столько компромата, что помощь Зеленского Трампу уже не нужна © Екатерина Чеснокова

В то же время политолог отметил, что убрав с поста Генпрокурора Руслана Рябошапку и поменяв правительство, Зеленский продемонстрировал готовность к нестандартным и волевым решениям.

По его сведениям, сейчас ведется поиск кандидатур на замену Рябошапке, называется целый ряд кандидатур, но этот вопрос пока остается открытым, и спешить с выводами относительно будущего генпрокурора пока нет смысла.