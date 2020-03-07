«Я думаю, что вряд ли Зеленский пойдет сейчас на такой смелый шаг. Лично я бы только приветствовал кандидатуру Портнова, я считаю его своим другом и человеком, который больше всех готов к этой должности», — сказал эксперт.
В то же время политолог отметил, что убрав с поста Генпрокурора Руслана Рябошапку и поменяв правительство, Зеленский продемонстрировал готовность к нестандартным и волевым решениям.
По его сведениям, сейчас ведется поиск кандидатур на замену Рябошапке, называется целый ряд кандидатур, но этот вопрос пока остается открытым, и спешить с выводами относительно будущего генпрокурора пока нет смысла.